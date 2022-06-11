«رزق» حول الخشب لنظارات: بنصدر لأوروبا والخليج

بعد 10 سنوات من الجهد والتعب نجح الشاب أحمد رزق، صاحب مشروع تصنيع النظارات الشمسية والطبية من الخشب، أن يثبت أقدامه في السوق المصرية، ليصبح أول شركة مصرية ناشئة تعمل في إنتاج النظارات الخشبية «هاند ميد»، وهي الميزة التنافسية التي يعتمد عليها رزق في تسويق منتجه في الأسواق.

رزق: ننافس شركات ضخمة في الصين وأوروبا

يقول رزق إن شركته تواجه منافسة من الشركات الأوربية والصينية في صناعة النظارات نفسها، إلا أن ما يميز نظاراته أنها من الخشب الطبيعي 100%.

طبيعة النظارات التي يصنعها رزق تجعله يواجه العديد من الصعوبات من بينها، الحصول على الخشب الطبيعي الذي يصلح أن يكون خامة جيدة للنظارات، مؤكدا أن مرحلة اختيار الخامة تحتاج إلى وقت طويل لاختيار أنواع معينة من الخشب النادر وتطعيمه بأنواع أخرى لمنح النظارة الشكل المميز عن أي نظارات أخرى.

رزق أخصائي نظارات، ويعمل في مجال البصريات منذ عام 1999، وراودته فكرة تصنيع النظارة من الخشب كخامة جديدة طبيعية يعمل بها 3 شركات فقط على مستوى العالم.

«بحثنا لمدة عام عن أفضل الخامات وعملنا تجريبيًا لمدة 3 أعوام من 2013 إلى 2016 إلى أن وصلنا إلي منتج مرضي للسوق وعملنا على تطويره، وأسسنا علامة تجارية» يقول رزق.

النظارات مختلفة ولا تتكرر

وقال رزق إن أهم ما يمز نظارات علامته التجارية أنها نظارة واحدة من كل تصميم لا تتكرر ولا توجد في الشركات الأخرى، إضافة إلى أنها من أفضل وأندر أنواع الأخشاب في العالم، بحسبه.

وتابع «أسعار النظارات في أوروبا وبعد استيرادها لتباع في مصر كانت تبدأ من 18 ألف جنيه تقريبًا وتتجاوز 20 ألف جنيه حسب نوع خامة الخشب، ونجحنا في تصنيعها بربع السعر وبنفس الخامات واتقان العمل».

يستخدم رزق 15 نوعا من الخشب، أبرزها خشب الروز وود، إضافة إلى خشب الأبنوس الإفريقي الذي يتميز بجمال لونه، وخشب الجدر الذي يستورد خاماته من الخارج، وهو من أفضل وأندر الأنواع التي تستخدمه الشركات في السيارات الفارهة في تطعيم التابلوهات الخاصة بها ويصل الجرام فيه إلى حوالي 50 دولار، بحسبه رزق.

شركة رزق لا تصمم فقط النظارات بحسب نظرتها للسوق ولاتجاه الموضة العالمية، لكنها أيضا تصنع نظارات بحسب الطلب، فمن الممكن أن تختار الشكل ونوع الخشب وإذا ما كانت النظارة طبية أم شمسية، لافتا إلى أن هناك أيضا أنواع خشب طبية.

رزق: شغل «الهند ميد» يحتاج دقة شديدة

وقال رزق إن: «فريقنا نجح في غزو الأسواق في أوروبا بالنظارات وخاصة ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا، وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوربية التي نصدر إليها، فيما تتصدر السعودية والعراق الدول الخليجية».

يرجع رزق إقبال الأسواق الخارجية على النظارات الخشبية، إلى أنهم يقدرون المنتج المصري، إلى جانب عشقهم للفن ومنتجات «الهاند ميد» التي تخرج بدقة شديدة.

ويعتمد رزق في تصميم النظارات على رسم الأبعاد على جهاز كمبيوتر خاص به وتقطيعها على آلات حديثة لضمان تصميمها بدقة متناهية، مشيرًا إلى أنه بدأ في تدريب فرق من الشباب علي صناعة النظارات لزيادة المنتجات بسبب الطلبات المستمرة.

وقال إنه نجح في الوصول بفكرته إلى «براند عالمي»، ووضع قدميه في دول كبرى الدول، مشيراً إلى أن فريق عمله لا يتجاوز 10 أشخاص حتى الآن.

كما أشار إلى أن 80% من أدوات التصنيع يدوية، وأنه يتم تصنيع الباقي بآلات حديثة بالتعاون مع بعض الفنيين المصريين للمساعدة في خروج المنتجات بشكل أفضل.