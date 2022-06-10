تعيين 490 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة الغير منتظمة وغيرها من القطاعات.

استخراج شهادات قياس مستوى المهارة

واستعرض محافظ المنيا تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر مايو الماضي، حيث أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تعيين 490 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر مايو الماضي، كما أن المديرية نفذت دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 606 شهادة قياس مستوى مهارة و606 رخصة مزاولة حرفة، وفى مجال السلامة المهنية، تم التفتيش على 352 منشأة فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 138 محضر للمنشآت المخالفة، وعمل 26 غلق إداري، وعقد 18 ندوة توعية، فضلا عن فحص 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

ندوات توعية

وأضاف، أنه في مجال التفتيش العمالي، شنت مديرية القوي العاملة حملات على 2384 منشأة يعمل بها 6490 عاملا أسفرت عن تحرير 29 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 34 شكوى عمالية، أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم التفتيش والمتابعة على 180 منشأة.

وتصدر مديرية القوي العاملة بالمنيا بيانات شهرية توضح عدد فرص العمل التي يتم توفيرها بالقطاع الخاص والاستثماري.