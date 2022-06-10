مدير مشروع مستقبل مصر: سنزرع 700 ألف فدان جديدة خلال عامين بحد أقصى

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، إنّ البلاد تشهد مرحلة توسع أفقي غير مسبوق، لافتًا إلى أن مشروع مستقبل مصر بدأ في عام 2017 وشهد زراعة 350 ألف فدان حتى الآن وجاري استصلاح بقية المساحة، حيث يتبقى نحو 700 ألف فدان خلال عامين بحد أقصى.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ مشروع مستقبل مصر إضافة كبيرة لقطاع الزراعة المصري: «بدأنا التركيز على القمح والذرة وعباد الشمس وفول الصويا لتقليل الفجوة الاستيرادية والهدف هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وفي القمح أصبح لدينا أصناف جديدة ونعمل على زيادة الإنتاجية والمساحة، وفي عام 2017 زرعنا 4 آلاف فدان وفي هذا العام زرعنا نحو 40 ألف فدان».

مشكلة في موارد المياه

وتابع أن هناك مشكلة تواجه الدولة فيما يتعلق بمورد المياه، خاصة أن مصر تقع في واحدة من أشد مناطق العالم جفافا، ومن ثم فإن مصر تعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، حيث يمكننا الوصول إلى 11 مليون فدان كتوسع أفقي عن طريق الزراعة بمواردنا المائية.

وأشار، إلى أن مشروع مستقبل مصر هو أكبر مشروع قومي زراعي في مصري خلال هذه الفترة: «نتمنى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبدأنا العمل ووقفنا على الأرض وأنتجنا المحاصيل».

مستقبل مصر يعمل في كل المسارات الهادفة للربح

وشدد على أن المشروع يعمل في كل المسارات التي تحقق الربح الدولة مثل زراعة السلع الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية مثل الفول السوداني والطماطم والموالح والبصل من أجل التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة، كما أن المشروع سيشهد مصانع لتصنيع المحاصيل مثل إنتاج الزيت وضخه في السوق المحلي.