مجهول يسرق 170 ألف جنيه من مقر نقابة الصحفيين.. والشرطة تحقق

تسلل مجهول إلى مكتب الإدارة المالية في نقابة الصحفيين واستولى على حقيبة داخلها 170 ألف جنيه، ورصدت كاميرات المراقبة اللص وظهر وهو يدخل إلى مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت عن طريق نافذة بالطابق الأرضي، وظل يتنقل بين الطوابق حتى وصل إلى الطابق السابع وسرق حقيبة بداخلها المبلغ.

تفريغ كاميرات نقابة الصحفيين

وتلقت مباحث القاهرة بلاغا من مدير مبنى نقابة الصحفيين يفيد بسرقة 170 ألف جنيه من مقر النقابة كانت داخل حقيبة بإحدى الغرف المخصصة للإدارة المالية، وتم تفريغ الكاميرات من قبل أجهزة الأمن لتحديد منفذ الجريمة تمهيدا للقبض عليه.

لص سرق حقيبة داخلها 170 ألف جنيه

وفوجئ الموظفون بالإدارة المالية بسرقة حقيبة كان داخلها مبلغ مالي قدره 170 ألف جنيه وتم إبلاغ الشرطة فانتقلت قوة أمنية إلى مقر النقابة لفحص البلاغ، وتبين صحة الواقعة وأن منفذ الجريمة تسلل إلى مقر النقابة عن طريق نافذة بالطابق الأرضي.