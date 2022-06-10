رئيس التحرير

محمود مسلم

مجهول يسرق 170 ألف جنيه من مقر نقابة الصحفيين.. والشرطة تحقق

كتب:

 محمد سيف
07:32 م | الجمعة 10 يونيو 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تسلل مجهول إلى مكتب الإدارة المالية في نقابة الصحفيين واستولى على حقيبة داخلها 170 ألف جنيه، ورصدت كاميرات المراقبة اللص وظهر وهو يدخل إلى مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت عن طريق نافذة بالطابق الأرضي، وظل يتنقل بين الطوابق حتى وصل إلى الطابق السابع وسرق حقيبة بداخلها المبلغ.

تفريغ كاميرات نقابة الصحفيين

وتلقت مباحث القاهرة بلاغا من مدير مبنى نقابة الصحفيين يفيد بسرقة 170 ألف جنيه من مقر النقابة كانت داخل حقيبة بإحدى الغرف المخصصة للإدارة المالية، وتم تفريغ الكاميرات من قبل أجهزة الأمن لتحديد منفذ الجريمة تمهيدا للقبض عليه.

لص سرق حقيبة داخلها 170 ألف جنيه

وفوجئ الموظفون بالإدارة المالية بسرقة حقيبة كان داخلها مبلغ مالي قدره 170 ألف جنيه وتم إبلاغ الشرطة فانتقلت قوة أمنية إلى مقر النقابة لفحص البلاغ، وتبين صحة الواقعة وأن منفذ الجريمة تسلل إلى مقر النقابة عن طريق نافذة بالطابق الأرضي.

اقرأ المزيد:

مجلس نقابة الصحفيين يرحب باختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني

أيمن عبد المحيد: إنشاء ركن للمعرفة بكافتيريا نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تنعى صلاح منتصر: الصحافة فقدت أحد أعمدتها خلال نصف قرن

أول تعليق من نقابة الصحفيين المصرية بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

واجهة مبنى نقابة الصحفيين تثير جدلا وشبانة يرد: التصميم على أعلى مستوى

نقابة الصحفيين تشيد بقرارات الإفراج عن محبوسين.. وتشكر النائب العام

نقابة الصحفيين تتعاقد على خدمة إنترنت فائق السرعة لتسهيل مهام أعضائها

نقابة الصحفيين توفر مندوبا لاستخراج اشتراكات المترو للأعضاء وأسرهم
بقلم  محمد سيف