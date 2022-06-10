تيسير مطر: نختلف في وجهات النظر ولكن نجمع الآراء في بوتقة وطنية خالصة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن ثورة 30 يونيو هي عيد لمصر والمصريين، ويحتفل الجميع بتلك المناسبة التي أزاحت عن مصر الغمة السوداء، لافتا إلى أن تحديد موعد الحوار الوطني ليكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل يرد بشكل عملي على الشائعات المتداولة حول عدم إمكانية تنفيذه.

وأوضح مطر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي حينما أعلن ودعا إلى الحوار الوطني، تمكن من جمع جميع فئات المجتمع في اتجاه واحد، لافتا إلى أن الحوار الوطني هو حوار بين الأطراف والمجموعات والناس للوصول للنتيجة وقد نختلف في الحوار الوطني ولكننا لن نختلف على حب الوطن، ونتيجة الحوار النهائية ثمرة وطنية نجنيها جميعا.

تيسير مطر: نختلف في الحوار الوطني ولكننا لن نختلف على حب الوطن

وأشار مطر، إلى أن حزب إرادة جيل وضع شعارا بالحوار «نجني الثمار» استعدادا للمشاركة في الحوار الوطني، موضحا أن القوى السياسية المقرر مشاركتها في الحوار الوطني ستكون مختلفة في وجهات النظر ولكن في النهاية تصب جميع الأفكار في بوتقة وطنية واحدة من أجل الجمهورية الجديدة، «لأول مرة نضع رؤية واستراتيجية لمصر 2030، وتحدثنا عن الخطة الخمسية التي قد لا ينفذ بعض عناصرها ولكن الآن الوضع اختلف ونشعر بالأمن والأمان، ودون جهود القوات المسلحة والشرطة لم نكن نستطيع إجراء الحوار الوطني».

حوار من أجل الوطن

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن الحوار بين القوى السياسية والوطنية هو حوار من اجل الوطن «كلنا مصريون ودي بلدنا وده رئيسنا وبنفتخر بيه، وبنتكلم بمنتهى الوضوح ومن وجهة نظرنا قد نختلف عن سياسات الحكومة ولكن في النهاية نعمل لصالح الوطن والمواطن المصري».