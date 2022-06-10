العثور على سائح إنجليزي اختفى 4 أيام بالأقصر.. «راح ياكل مش وبصل وجبنة قديمة»

عثرت الأجهزة الأمنية بالأقصر على سائح إنجليزي في العقد الرابع من العمر بعد تغيبه لمدة 4 أيام، بعدما أنهى رحلة البالون بالبر الغربي بالأقصر، يوم الأحد الماضي واختفى عن الأنظار في منطقة هابو وكأن الأرض ابتلعته.

بحث لمدة أربعة أيام

وظلت أعمال البحث جارية لمدة 4 أيام، تطوع خلالها أيضا فريق تابع للنائب محمد عبدالعليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ بالبحث عنه من خلال ثلاث سيارات دفع رباعي ، وبعد 4 أيام اتضح أن السائح من هواة وعشاق الطبيعة والجبال والمناطق الصحراوية وقرر أن يخوض رحلة في القرى المتاخمة للجبال سيرا على الأقدام استضافه خلالها أبناء وأهالي هذه المناطق حتى وصل إلى أبعد نقطة في منطقة بحاجر أرمنت، وهناك عثر عليه الفريق المكلف من النائب محمد عبدالعليم الضبعاوي حيث وجدوه يتناول المش والبصل والجبن القديمة في أحد المنازل البسيطة.

السائح: أنا من عشاق الحياة البسيطة

وأكد السائح أنه حسب أن الأمور ابسط من ذلك خاصة بعد الاستقبال والترحيب من جميع الأهالي، خاصة وأنه من عشاق الحياة البسيطة والطبيعة خاصة الجبال والمناطق الصحراوية، مشيرا إلى أنه لديه رغبة كبيرة في العيش في هذه المنطقة.