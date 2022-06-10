مستشار الرئيس الأوكراني: لن نتنازل عن شبر واحد من الأراضي لروسيا

قال إيهور جوفكا، المستشار الدبلوماسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لن تتنازل عن شبر واحد من الأراضي لروسيا.

وأضاف زوفكا: «لن نتخلى عن أراضٍ، ولن نتنازل عن شبر واحد، لا سيما في دونباس، لقد ألقت روسيا كل شيء في ذلك، لن أتعب من القول إن أوكرانيا بحاجة إلى إمدادات فورية من الأسلحة الثقيلة»، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن وكالة أنباء بلومبيرج.

أوكرانيا: لا نثق بروسيا

ومضى معربًا عن مخاوفه بشأن الثقة بروسيا، قائلاً: «نحن مستعدون للتصدير باستخدام سفننا أو أطراف ثالثة، لكننا لا نثق بروسيا، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار وضامنين، نحن جاهزون، حتى الآن، جهودنا لم تكف».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.