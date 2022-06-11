ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بشرم الشيخ ودهب

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظ اللواء خالد فودة وجه خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بضرورة استمرار الحملات لمراقبة الأسواق في مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ.

وأضاف «رخا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول المشروبات والأغذية، لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الحملات تشمل كل المدن بالتنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك.

ضبط زبادي منتهي الصلاحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى القيام بحملة في مدينة شرم الشيخ، بعد تشكيل لجنة مشتركة من مكتب مراقبة الاغذية بمدينة شرم الشيخ وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط ثلاجة محفوظ بها زبادي غير صالح للاستهلاك، وتم تحرير محضر بالكميات المضبوطة التي بلغ إجمالي عددها 1494 عبوة تزن نحو 4.5 طن، وذلك لمخالفتها المواصفات وتدوين تاريخ إنتاج بعد تاريخ المرور على المنشأة وبيعها للمواطنين، فيما يخالف التعليمات الواردة بالمواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمنتجات الغذائية.

وأضاف أنه جرى حفظ جميع المنتجات داخل غرفة تبريد المنشأة، وإحكام غلقها بالشمع الأحمر، وتحرير كارت بيانات بالحرز، ثم العرض على النيابة لاتخاذ اللازم من إجراءات.

تحرير 44 محضراً بمدينة دهب

وأكد الدكتور أيمن رخا أنه جري القيام بحملة مكبرة في مدينة دهب استهدفت أماكن تداول المشروبات والأغذية، حيث تم المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة، وحُرر 15 محضر نظافة، و25 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، و4 محاضر أخرى بإجمالي 44 محضرا.

وتابع، بانه جرى تحرير محضر ضبط لـ18 عبوة و60 كيسا و4 زجاجات من أغذية ومشروبات مختلفة منتهية الصلاحية بوزن 2.850 كجم و11 لترا، وتم تحرير مذكرة غلق لمنشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وإعدام 77 كجم و21 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة، إضافة إلى سحب 16 عينة مختلفة وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل وبيان سلامتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.