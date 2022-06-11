خبير: الدولة حريصة على توفير بيئة تشريعية منظمة لمكافحة الاحتكار

تسعى الدولة لضمان المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، إيمانًا منها بالأثر الإيجابي لحماية حرية المنافسة على النهوض بالصناعة الوطنية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الابتكار والعمل على تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي.

ويقول دكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في حديثه لـ«الوطن»، إن الدولة حرصت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، فضلًا عن التصدي بكل قوة وحزم لهذه الممارسات، وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولاً: القوانين والتشريعات المنظمة

نص الدستور المصري على أن «يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك».

ثانيا: الأجهزة التنظيمية لحوكمة نظام السوق

تتعدد الأجهزة المنظمة لحماية المستهلك والأسواق من أية ممارسات ضارة، ومن أهم هذه الأجهزة:

جهاز حماية المنافسة

ويهدف جهاز حماية المنافسة الى توفير بيئة تنافسية يمارس فيها الأشخاص والشركات نشاطهم الاقتصادي بحرية، مما يعزز المنافسة في السوق ويساهم في إتاحة السلع والخدمات لجموع المستهلكين بجودة أعلى وأسعار أقل.

جهاز حماية المستهلك

أُنشِئ هذا الجهاز وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 67/2006 بهدف حماية المستهلك وصون مصالحه من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها.

جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية

أُنشئ من أجل الحفاظ على الأسواق من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة من خلال التأكد من أن قيمة السلع المُصدَّرة إلى مصر توازي قيمتها العادية في بلد التصدير، وأيضاً من مهامه اتخاذ إجراءات لمكافحة الدعم أيٍّ كان صورته في حالة إضراره بالصناعة المحلية، وأخيراً اتخاذ التدابير الوقائية في حالة زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل كبير مما قد يهدد بحدوث ضرر للصناعة المحلية.

وأشار رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الدولة بدورها حرصت على التصدي بحسم لكافة الممارسات الاحتكارية في مجال الأمن الغذائي ونجحت الحكومة في السيطرة على أسعار السلع الغذائية، وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق، مما حال دون معاناة المواطنين لنقص أي من السلع الضرورية.

توفير الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع الغذائية

وأوضح رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ارتفع إلى 5 شهور بدلا من المستهدف (3 أشهر). وبلغ هذا المتوسط في السكر 3 شهور، ومن الزيوت المستوردة شهرا واحدا، ويكفى احتياطي الأرز حتى موسم حصاده القادم، ووصلت الدولة إلى الاكتفاء الذاتي المحلى من الدواجن، ووصلت التعاقدات المبرمة مع جمهورية السودان على اللحوم لمدة 24 شهرا.

- زيادة السعة التخزينية للسلع الغذائية

ارتفعت السعة التخزينية للصوامع إلى 3.3 مليون طن في نهاية عام 2020 مقارنة بنحو 2.9 مليون طن في أواخر عام 2017.

يجرى العمل على إحلال الصوامع الحقلية محل أماكن الشون القديمة بسعة 5 آلاف طن، وتعاقدت الوزارة المختصة مع وزارة الإنتاج الحربى لإقامة 6 صوامع حقلية بقيمة 230 مليون جنيه.

تحسين الخدمات التموينية وتطوير منظومة خدمات التموين، من خلال ما يلي:

- توفير السلع الأساسية على مستوى 40 ألف منفذ حكومي ثابت أو متحرك.

- تكوين مخزون كاف من السلع الاستراتيجية بمتوسطات تسد احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن 3 شهور.

- رفع كفاءة شبكات التوزيع بما يضمن توفير للسلع في كل المناطق وخاصة المناطق النائية.

- الشروع في ميكنة خدمات العلامات التجارية والنماذج الصناعية، والربط الإلكترونى مع مكاتب السجل التجاري، واستكمال ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للسلع الغذائية، وربط قواعد بيانات البطاقات التموينية، وتنقيتها، واستبعاد الشرائح غير مستحقة الدعم.

- زيادة سعة تخزين السلع الاستراتيجية وفى صدارتها القمح.

- إحكام الرقابة على المطاحن والمخابز على نحو يؤمن توافر الدقيق والخبز ومطابقته للمواصفات في الوزن والسعر، وانتظام للإنتاج ومنع تسرب الدقيق للسوق السوداء.

- إنشاء مناطق لوجستية محورية وإقليمية على نطاق المحافظات تعمل على تقليل عدد الوسطاء داخل منظومة تداول السلع.