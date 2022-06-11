المفتي: الإرهابيون استعلوا بإيمانهم كأنهم الشعب المختار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النص الشريف (القرآن الكريم) أراد حماية النفس الإنسانية وحريص عليها بكل أبعادها، داخليًا وخارجيًا، في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إذ يريد من هذا الإنسان الذي يتحرك في هذا الكون، أن يبنيه وأن يكون خليفة لله وكي تتحقق الخلافة عن طريق أن يكون الإنسان سويًا وهادئًا وبانيًا.

وأضاف «علام» خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنّ قضية بناء الإنسان ركيزة اساسية في النص الشرعي بكل أبعاده ومسلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل المنطلقات التي تأتي تكون مبنية على الإنسان.

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وتابع مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم وكل الأدلة المنبثقة عن النص الشريف كمنظومة متكاملة، إنما القصد منها أن تحمي النفس الإنسانية، ولكن لم نجد أن هناك حماية إنسانية في نظر الإرهابيين، بل استباحوا الدماء بغطاء ديني، وأن الإنسان الموجود في الدول المختلفة ليس على وجهة نظر الإرهابيين، وبناء على ذلك، فإن من كان خارج هذه النظرة، فهو على غير صواب.

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وأوضح: «وعلى هذا الأساس وجدوا المبررات ونقلونا من دائرة الإيمان إلى دائرة الردة والكفر والجاهلية واستعلوا بإيمانهم علينا كأنهم شبع الله المختار، وعندما يخرجونا عن الدين فإن أموالنا ونساؤنا مستباحة لهم، وبالتالي فإن المنطلق الفكري الذي تبنوه أدى إلى أزمة».