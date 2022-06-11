إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في تصادم بين «تومناية» و «جامبو» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم بين سيارة «تومناية» وأخري «جامبو» على طريق إدكو - دمنهور، وجري نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور ادكو، وتحرر محضر بالواقعة وتم عمل الفحوصات الطبية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد ابراهيم السيد 29 سنة مقيم الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ابراهيم سعيد حميده 18 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، إيمان محمد كحلاوي 5 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، مسعد جمعية توبه 40 سنة مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، محمد أبو زيد عبده 39 سنه مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن».

نقل المصابين لمستشفى إدكو

وجري نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كان طريق مصر الاسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون شهد حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.