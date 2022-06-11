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محافظ أسيوط يوجه بتسهيل تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات.. مهلة حتى نهاية يوليو

كتب:

سويفي رشدي
11:44 ص | السبت 11 يونيو 2022
محافظ اسيوط اللواء عصام سعد

محافظ اسيوط اللواء عصام سعد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين ومنعًا للتزاحم على مكاتب التموين فقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريا رقم 17 لسنة 2022 يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 31-7-2022، لافتًا إلى أن مد الفترة يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

تقديم التسهيلات للمواطنين

وأشار محافظ أسيوط الى ان الكتاب الدورى لوزير التموين نص على استمرار فتح موقعى «دعم مصر – مصر الرقمية» لتسجيل رقم المحمول وذلك حتى 31 / 7 / 2022 ، موجها وكيل وزارة التموين بالمحافظة وجميع قيادات المديرية بتقديم كافة التسهلات للمواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم وتوعية المواطنين بأن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطنين في الدعم المقدم لهم بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم.

إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة ان التعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تسجيل أرقام التليفونات لأصحاب البطاقات التموينية تضمنت أن الخدمة مجانية تمامًا والمطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم تليفون مسجل بإسم رب الأسرة ولا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون ولا يتم إجبار المواطن على شراء خط تليفون جديد أو تحديد شركة بعينها ويسمح للمواطن بالتقدم بالأوراق المطلوبة والسماح له بالانصراف على أن يتم تسجيل الطلب فيما بعد ولا توجد أي مسؤولية على مسجل طلب تسجيل رقم موبايل ويقوم النظام بشكل تلقائي بمعرفة إن كانت البيانات صحيحة أم لا ويتم رفع الرسالة الواردة على بون الخبز خلال 48 ساعة من تسجيل الطلب المقبول .

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بقلم سويفي رشدي