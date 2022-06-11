محفوظ عبدالرحمن.. أيقونة التأليف الدرامي (فيديو)

بدأ المؤلف الشهير حياته العملية من بوابة التاريخ كما يسمونها، وتحديدًا من دار الوثائق المصرية، ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار 3 مجلات متوالية، فالموهوب محفوظ عبدالرحمن ارتبط اسمه بالتاريخ حتى أصبح جزءا منه، وبقلمه تم تسطّير بعض الأعمال الخالدة في تاريخ الدراما المصرية.

أبدع في أعمال فنية شهيرة مثل بوابة الحلواني وأم كلثوم وناصر 56، إنه المبدع محفوظ عبدالرحمن، وفي السينما قدم أفلام الشبكة والقادسية وحليم، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1972م، كما حصل على جائزة أحسن مؤلف مسرحي عام 1983 من الثقافة الجماهيرية.

محفوظ عبدالرحمن يحصد جائزة الدولة التشجيعية عام 1972

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «محفوظ عبد الرحمن.. أيقونة التأليف الدرامي».

المجموعة القصصية الأولى «البحث عن المجهول» عام 1967

وكتب المؤلف محفوظ عبدالرحمن القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات الآداب والثقافة الوطنية والهدف والشهر، كانت مجموعته القصصية الأولى «البحث عن المجهول» عام 1967م، وأبدع في عشرات الأعمال الخالدة لشاشتي السينما والتلفزيون ومن أبرز أعماله «سليمان الحلبي والزير سالم وعنترة وساعة ولد الهدى وبوابة الحلواني».