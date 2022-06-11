ضبط 1419 قضية تموينية بمضبوطات 87 ألف طن.. وتوجيه قوافل إنسانية في 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1419 قضية تموينية متنوعة من بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 8,751 طن «مكرونة - أرز – أسمدة زراعية»، 377 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 48,25 طن «دقيق – مكرونة – سكر – زيت - أرز – لحوم – أسمدة زراعية» 8800 قطعة أدوات صحية – 20 طن أسمنت – 213 عبوة سجائر.

وفي مجال مخالفات المخابز ضبطت شرطة التموين 602 قضية عبارة عن «12 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 88 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 7 قضايا بيع بأزيد – 14 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 359 قضية متنوعة أخرى».

وبلغت المضبوطات 2,625 طن دقيق بلدى مدعم، و14 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها «3٫850 طن أسمدة مدعمة - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 350 إسطوانة بوتاجاز – 1350 رغيف – 8676 عبوة زيت طعام».

إجمالى المضبوطات 87,396 طن

وبلغ إجمالى المضبوطات «87,396 طن - 213 عبوة سجائر –8676 عبوة "زيت تموينى" - 49500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين " – 1350 رغيف – 8800 قطعة "أدوات صحية" – 350 إسطوانة بوتاجاز» .. كان أبرزها الآتى:

ضبط (20 طن أسمنت) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء ) بمحافظة المنوفية.

ضبط (11٫79 طن "أرز أبيض - سكر حر") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعةبحوزة (مالك محل عطارة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5٫47 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط 49500 لترسولار وبنزين 92 قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط (49500 لتر"سولار - بنزين 92) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5٫58 طن "مصنعات لحوم – كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تجهيز وجبات) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫8 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3 طن "سكر حر – أزر أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (3٫5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (4٫5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (52,222 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) – (2) سيارة أبرزها الآتى:

ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط (7 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (3,5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (404 قطعة "43 قطعة صوتية – 126 قطعة ضوئية – 235ملصق").

جهود لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3340) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهودها عن ضبط (13868) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (160) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهودها عن ضبط (124) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (725) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (196) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

حملة لضبط المصانع والمخازن العشوائية بالقليوبية

قامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت لاحملات عن ضبط (6 مصانع) يتم خلالهم إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية والبلاستيكية الـمُصنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص تمهيداً لطرحها بالأسواق ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولون عنهم .. وبلغ إجمالى المضبوطات (9,6 طن - 30840 قطعة "غذائية عبارة عن مواد خام مجهولة المصدر ومصنعات مغشوشة ومُقلدة ومعدة للتداول" - 16,11 طن بلاستيك ومصنعاته المغشوشة والمقلدة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول ).

ضبط مخزن لحوم "بدون ترخيص" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتجهيز اللحوم المجمدة خاص بأحد المطاعم – كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .. وعثر بداخل المخزن على (1,610 طن لحوم "كلاوى" وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقديمها للمترددين بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية.. تواصل توجيه القوافل الإنسانية بنطاق محافظات شمال سيناء وأسوان والأقصر

ومن جهة أخرى واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قوافل مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور الرعاية بمحافظات (شمال سيناء – أسوان – الأقصر).

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.