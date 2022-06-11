حبس 3 عاطلين لاتهامهم بترويج المخدرات في بقليوب

أمرت أجهزة التحقيق بالقليوبية، حبس 3 عاطلين 4 أيام، لاتهامهم بترويج كميات من المخدرات وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب، وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

سقوط عصابة مخدرات قليوب

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهمين، وتبين أن لهم معلومات جنائية أثناء تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وكمية من مخدر البودر، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول وسلاح أبيض.

اعترافات أفراد التشكيل العصابي

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

في سياق متصل، واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرى مركز ومدينة طوخ، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ما أسفر عن ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما، لـ11 منهم معلومات جنائية، كما تنفيذ 7146 حكما قضائيا متنوعا، وأُخطرت الجهات المعنية التي تولت التحقيق.

ضبط مصانع إعادة تدوير مخالفة

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في محافظة القليوبية حملة مكبرة استهدفت مصانع إعادة تدوير المنتجات الغذائية والبلاستيكية المصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وبدون ترخيص، ما أسفر عن ضبط 6 مصانع مخالفة، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بقيام إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، ما أسفر عن ضبط 6 مصانع يتم خلالهم إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية والبلاستيكية المصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وبدون ترخيص، تمهيداً لطرحها بالأسواق، كما تم ضبط المديرين المسؤولين عن المصانع.

وبلغ إجمالي المضبوطات 9,6 طن و30840 قطعة غذائية، عبارة عن مواد خام مجهولة المصدر ومصنعات مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول، و16,11 طن بلاستيك ومصنعاته المغشوشة والمقلدة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.