بلدان يعمل موظفوها 4 أيام في الأسبوع من بينها دولة عربية.. تعرف عليها

اعتمد عدد من الدول حول العالم، من بينها دولة عربية نظام للموظفين لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عربية وعالمية.

الإمارات العربية المتحدة

تعد دولة الإمارات أول دولة في العالم تتبنى أسبوع عمل مدته 4 أيام ونصف، حيث تعمل جميع الكيانات الحكومية الفيدرالية في البلاد أربعة أيام ونصف في الأسبوع، على أن تبدأ العطلة منتصف نهار الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد.

دول أوروبية

يختصر الموظف البلجيكي برنامج الأسبوع المكون من 5 أيام إلى 4 أيام، مع الحفاظ على 38 ساعة عمل في الأسبوع، مع يوم عطلة إضافي لتعويض أيام العمل الأطول حيث يعمل الموظفون ساعات أطول في كل يوم.

وأعلنت إسبانيا أنها ستجري تجربة أسبوع عمل مدته 4 أيام، ووافقت الحكومة الإسبانية على 32 ساعة عمل أسبوعياً على مدى 3 سنوات دون خفض تعويضات العمل.

وأجريت دراسة حديثة على 2500 عامل في آيسلندا، أي أكثر من 1% من القوة العاملة، لمعرفة ما إذا كان تقصير أيام العمل يؤدي إلى مزيد من الإنتاجية وقوى عاملة أكثر سعادة.

المملكة المتحدة

تم إطلاق برنامج تجريبي في المملكة المتحدة مدته 6 أشهر لدراسة تأثير ساعات العمل الأقصر على إنتاجية الشركات ورفاهية عمالها، فضلاً عن التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين، ويشمل البرنامج التجريبي 3300 عامل موزعين على 70 شركة، بدءًا من مقدمي الخدمات المالية إلى مطعم للأسماك والبطاطا، ويتلقى العمال خلال البرنامج رواتبهم كاملة مقابل العمل 80٪ فقط من أسبوعهم المعتاد، مقابل الوعد بالحفاظ على 100٪ من إنتاجيتهم.

واكتسبت الدعوات لتقصير أسبوع العمل زخمًا في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان. مع تحول ملايين الموظفين إلى العمل عن بُعد أثناء الوباء -مما يقلل من وقت التنقل المرهق وتكاليفه- ازدادت الدعوات لمزيد من المرونة.