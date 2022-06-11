بعد اقتحام زفافها بسكين.. بريتني سبيز تحصل على أمر تقييد ضد زوجها الأول

منحت القضاء الأمريكي، المغنية بريتني سبيرز وزوجها وسام أصغري، أمرًا تقييديًا طارئ ضد زوجها السابق جيسون ألكسندر بعدم الاقتراب منهما، وذلك بعد محاولة اقتحام حفل زفافها يوم الخميس الماضي، والذي تمّ إلقاء القبض عليه أثناء تواجده داخل الحفل المقام بمنزلها في «ثاوزند أوكس» بولاية كاليفورنيا، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وقدم محامي بريتني سبيرز، ماثيو روزنجارت، أمرًا تقييديًا بشأن جيسون ألكسندر، نيابة عن موكلته وزوجها الجديد، يتطلب الأمر التقييدي من ألكسندر البقاء على بعد 100 ياردة على الأقل من سبيرز وأصغري وعلى بعد 100 ياردة على الأقل من سكنهما، والذي سيظل ساري المفعول حتى 17 يونيو، وفقًا لما نشره موقع «ET».

طليق بريتني سبيرز مازال مسجونا.. ويعود إلى المحكمة الثلاثاء المقبل

وقال محامي المغنية الأمريكية في الدعوى التي قدمها للمحكمة، إنَّ «ألكسندر» دخل إلى المنزل بينما كان مسلحًا بسكين، اعتدى باستمرار على ممتلكاتها وتمّ إخطاره عدة مرات بأنه غير مرحب به، وأكّد أنَّ زوج «بريتني» الأول مازال مسجونا ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

بريتني سبيرز تكشف عن الصور الأولى لزفافها: «مازلت في حالة صدمة»

أقامت المغنية الأمريكية حفل زفافها على خطيبها من أصل إيراني، يوم الخميس في حفل خيالي حضره عدد من نجوم هوليوود بينهم درو باريمور وباريس هيلتون ومادونا وسيلينا جوميز، وارتدت ثوبًا زفاف أبيض من «فيرساتشي»، ووصلت إلى مكان الحفل بعربة تجرها الخيول وسارت على الممر بمفردها على أغنية «Can't Help Falling in Love» لـ إلفيس بريسلي.

ونشرت «سبيرز» مجموعة من الصور الأولى من الزفاف عبر حسابها على «إنستجرام»، وقالت خلال تدوينة إنها كانت تشعر بنوبة ذعر في البداية، ثم وجهت الشكر للجميع بعد ذلك: «الفريق الذي حول منزلنا إلى قلعة أحلام كان حرفيًا رائعًا، كان الاحتفال حلمًا والحفلة كانت أفضل مما أتخيل، وعديد من الناس الرائعة حضرت إلى حفل زفافنا.. أنا ما زلت في حالة صدمة».