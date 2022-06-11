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تأجيل محاكمة 20 متهما في «تهريب الأموال للخارج» لجلسة 14 أغسطس

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بسمة عبدالستار
02:11 م | السبت 11 يونيو 2022
محكمة

محكمة

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمود حسين و19 آخرين، بتهمة تهريب الأموال للخارج، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لجلسة 19 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

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