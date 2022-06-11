«تعالى وصلنا وهتاخد 100 جنيه».. حيلة شخصين لهتك عرض طفل وسرقة التوك توك

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانتهما بسرقة مركبة «توك توك» من طفل وذلك بعد التعدي عليه، بالعمرانية.

طلبا منه توصيلهما

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، «خالد. ا، عاطل»، «حسني. ك، عاطل»، قيامهما بسرقة مركبة «توك توك»، والهاتف المحمول المملوك للمجني عليه «محمد. م»، بالقوة تحت تهديد السلاح، وذلك بعد التعدي عليه، بعد أن استوقفاه بالطريق العام طالبين منه إقلالهما.

حيازة سلاح

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاحا أبيض «مطواة» بدون مسوغ قانوني.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

وجاء في تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنهما تتبعا المجني عليه لمدة أسبوع لمعرفة خط سيره، وعند المساء طلبا من المجني عليه أن يتحرك بهما إلى عقار وسيدفعان مبلغ 100 جنيه، وذهب معهما وأثناء سيره أشهرا في وجهه سلاحا ناريا ومطواة، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على التوك توك الخاص به وأخذه منه بالقوة، وحينما حاول الدفاع عن نفسه اعتديا عليه باستخدام سلاح لبث الرعب في نفسه، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة التوك توك الخاص به.

تقرير الطب الشرعي

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الطفل المجني عليه مصاب بكدمات متفرقة في أنحاء جسده، فضلا عن وجود جرح سطحي بمنطقة الكتف، والتهاب بفتحة الشرج ناتجة عن محاولة التعدي عليه.