بسبب الحرارة.. السيطرة على حريقين بالقاهرة والجيزة دون خسائر

وسط الموجة الحارة التي تضرب البلاد حالياً، تلقت غرفة العمليات بحي الأميرية، برئاسة اللواء محمد الغزاوي، في محافظة القاهرة، بلاغاً باندلاع حريق في العقار رقم 48 شارع «عثمان بن عفان»، دائرة الحي، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية، وتمت السيطرة على الحريق، دون سقوط أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق صلاح سالم

كما تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغاً بوقوع حادث سير في منطقة عمارات العبور، على طريق صلاح سالم، حيث اصطدمت سيارة بعمود إنارة وبرجولة خشبية، وعلى الفور قام اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي مصر الجديدة، وبناءً على توجيهات محافظ القاهرة، بتوجيه إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع قسم مصر الجديدة، وشركة «إنفيروماستر» للنظافة، بالتوجه إلى مكان الحادث، وتمت إزالة آثاره دون خسائر، ورفع وتركيب عمود الإنارة، ورفع البرجولة، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة

كما تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغاً بكسر ماسورة مياه، أمام العقار رقم 12 شارع «دمشق»، وعلى الفور، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، وتم الإصلاح واتخاذ اللازم.

كما أعلن حي المطرية عن وجود باكيات شاغرة في «سوق الخميس» الجديد، بمنطقة «المسلة»، وعلى الراغبين في تشغيل تلك الباكيات من الباعة، التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بالمطرية، باسم رئيس الحي، اللواء خالد شحاتة.

إزالة كشك مخالف بالمطرية

وشن حي المطرية بالقاهرة حملة لإزالة الإشغالات على عدد من المواقع، منها شارع «عمر المختار»، وتمت إزالة كشك مخالف بدون ترخيص، وإنفاذ القانون على المخالفين.

السيطرة على حريق بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهدت الساعات الماضية نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بشارع «المصانع»، في نطاق حي العمرانية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون خسائر، وطالبت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة مراعاة الأحمال الكهربائية داخل الوحدة السكنية حفاظاً على سلامتهم، في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد.