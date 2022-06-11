«القومي للبحوث» يحدد موعد بداية فصل الصيف.. وتحذير من هذا الفعل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يصدر وبشكل شهري جدولًا به مواعيد الظواهر الفلكية التي ستشهدها كافة محافظات الجمهورية: «ذروة الظواهر الفلكية كانت إمبارح والنهاردة».

«القاضي»: فصل الصيف يبدأ 21 يونيو

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف فلكيا يوم 21 يونيو الجاري، وفيه ستكون الشمس متعامدة على مدار السرطان، وبالتالي ستصل درجات الحرارة إلى أقصاها في تلك المنطقة».

«القاضي»: هناك عدد من الظواهر الفلكية حدثت وانتهت بالفعل

وأوضح أنه بسبب ظاهرة التغيرات المناخية، ستشهد عدد من المحافظات تغيرات مناخية ربما تكون غريبة إلى حد كبير، كما ستشهد الجمهورية أجواءً لطيفة أو حارة نسبيًا خلال الشهر الجاري، قائلًا خلال المداخلة الهاتفية: «في عدد من الظواهر الفلكية حصلت وخلصت بالفعل، وبنؤكد أن حسابتنا لشهر رمضان كانت صحيحة وليس بها أي خطأ».

واستطرد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «الظواهر الفلكية ثابته على مدار العام، وقديمًا كان القدماء المصريون يربطون تلك الظواهر الفلكية بالأحداث الزراعية وغيرها، من أجل حصد المحاصيل الزراعية، وكان يحدث في شهر يونيو 9 ظواهر فلكية أبرزها قمر العسل واقتران القمر وزحل».

تحذير من خطورة هذا الأمر

ونصح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بالاستمتاع بالظواهر الفلكية التي ينشرها المركز بشكل شهري دون النظر في قرص الشمس نظرًا لخطورة ذلك.