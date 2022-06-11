الخيميائي: من باحث كيميائي لمقدم محتوى حكايات تاريخية مصرية

قال أحمد مجدي، صانع محتوى ملقب بـ«الخيميائي»، إنه يحب العلوم الكيميائية والتجارب والمعامل، وأيضا التاريخ والحكايات التي لها آثار على أرض الواقع من التراث الشعبي على سبيل المثال والتقديم التلفزيوني، لافتا إلى أنه بدأ دراسة العلوم في الجامعة وبعدها شارك في المسابقات المختلفة في الشعر والرواية والمقالات، إلى أن سجل فيديوهات عن موضوعات تاريخية.

إزالة الغبار عن الحكايات التاريخية المؤثرة

وأوضح «مجدي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمذاع على فضائية DMC، أن لقت الخيميائي يعود قديما إلى شخص كان يضع مجموعة من المركبات بعضها على البعض وقالوا إنه حول التراب إلى ذهب، مشيرا إلى أنه يعمل على إزالة الغبار عن الحكايات التاريخية المؤثرة التي نساها الناس «بنحاول تلميعها زي الدهب وهو بعد فلسفي عميق».

وأشار «مجدي»، إلى أنه يقدم المحتوى من خلال المكان الذي يحكي عنه قصته التاريخية، وأن عدد متابعيه على فيس بوك وصل إلى 2.3 مليون متابع خلال فترة زمنية صغيرة، لافتا إلى أنه غير فلسفته في طريقة عرض المحتوى المقدم بشكل ملحوظ أثر على زيادة عدد المتابعين.

الحكايات الشعبية منها الديني والنفسي والمجتمعي

وأكد صانع المحتوى الملقب بالخيمائي أن الحكايات الشعبية تتضمن العديد من الأمور ومنها الديني والنفسي والمجتمعي، متابعًا «حاولت أكون مفيدًا على السوشيال ميديا وأقدم للناس حاجة تفيدهم في حياتهم وتكون حقيقية وده الأهم بالنسبة لي مش مجرد مشاهدات، واتكلمت عن موضوعات ليها علاقة بالكيمياء والفواكه والحيوانات، ومؤخرًا بحكي عن القصص القرآنية».