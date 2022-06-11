محافظ مطروح: تطوير «السواني والليدو» والقضاء على عشوائيات «الطابية»

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة انتهجت خطة للقضاء على العشوائيات على مدار عامين ونصف، من خلال الدخول إلى التجمعات والمناطق التي تفتقر للعديد من الخدمات، للارتقاء بها، وتحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأوضح محافظ مطروح، في هذا الصدد، أنه تم إنشاء وتسليم «عمارة الطابية» بمطروح، بعدد 64 وحدة سكنية، بهدف القضاء على المنطقة العشوائية القديمة بها، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية.

كما تم إنشاء سوق حضاري بمدينة الضبعة، على مساحة 3200 متراً مربعاً، بعدد 31 محلاً، و27 باكية، فضلاً عن إنشاء سوق حضاري، وسويقة في مدينة سيدي براني، يضم 80 محلاً، بمساحة 20 متراً للمحل، و48 باكية بمساحة 10 أمتار للباكية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 4 آلاف متر مربع.

وكذلك تم إنشاء سوق حضاري جديد في سيوة، يضم 24 محلاً تجارياً و16 باكية، كنموذج للأسواق الحضارية، للقضاء على الأسواق العشوائية في واحة سيوة، ذات الطبيعة السياحية.

تطوير مساكن «الكيلو 4»

وأضاف محافظ مطروح، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، لرفع كفاءة مساكن الكيلو 4 القديمة، بعدد 35 عمارة سكنية، بإجمالي 700 وحدة سكنية بتكلفة 120 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من مراحلها الثلاثة، ويجري افتتاح المرحلة الأخيرة، والتنسيق مع البنك الأهلي لإعادة بناء العمارة رقم واحد بالكيلو 7، وتوفير مبلغ 18 مليون جنيه، لإنشاء عمارتين سكنيتين، يجري تسليمهما حالياً للأهالي.

تطوير منطقتي «السواني والليدو»

وأشار المحافظ إلى أن ملف العشوائيات يحظى باهتمام كبير، وجرى الانتهاء من تطوير منطقة «السواني» القبلية، و«الليدو» القديم، وغيرها بمدينة مرسى مطروح، وإدخال شبكة صرف صحي، وأعمدة إنارة، وتحويل الكابلات الهوائية الى أرضية، وتركيب بلاط إنترلوك في الشوارع الضيقة، ورصف باقى الطرق، ورفع كفاءة المحول الكهربي، وتطوير ورصف الشوارع وإعادة الشيئ إلى أصله، مع استمرار جهود التنمية من أجل تحسين جميع المرافق وتطويرها خدمةً لأبناء مطروح، حتى أصبحت محافظة مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ليتواكب مع ما ينفذ على أرض محافظة مطروح من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة.