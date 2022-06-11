هذه الشركات تدفع تكاليف سفر موظفيها لقضاء إجازة؟

يحتاج السفر إلى تكاليف وميزانية عالية، حتى يستطيع الشخص أو الموظف سداد تكاليف حجز تذاكر طيران أو حجز الفندق وغيرها من الأمور المهمة في السفر، ومن أجل توفير ذلك هناك شركات تمنح موظفيها أموالا للمساهمة في تكاليف سفرهم.

ويعد هذا إحدى المزايا العديدة التي تقدمها الشركات، وترصد «الوطن» بعض الشركات العالمية التي تقدم لموظفيها أموالا تساعدهم من خلالها في دفع فاتورة وتكاليف السفر الخاص، وفقاً لـ«CNBC».

الشركات هي:

1- Airbnb

يتلقى الموظفون 2000 دولار ضمن رصيد السفر عبر Airbnb كل عام، يتم توزيعها على أساس ربع سنوي ويمكن استخدامها لحجز الإقامات أو التجارب على منصة Airbnb.

2- BambooHR

تقدم الشركة للموظفين 2000 دولار سنويًا لتغطية نفقات الإجازة، مثل غرف الفنادق وتذاكر الطيران.

3- Calendly

تمنح الشركة كل موظف راتبًا سنويًا قدره 1000 دولار للسفر، والذي يمكن استخدامه للفنادق أو الرحلات الجوية أو النقل أو حتى أنشطة الإقامة للمساعدة في إعادة الشحن محليًا أثناء الوباء.

4- Evernote

تقدم الشركة للموظفين راتبًا سنويًا قدره 1000 دولار للإجازة.

5- Expedia

يتم تعويض الموظفين عن المصاريف المتعلقة بالسفر والعافية، من 1250 دولارًا إلى 1750 دولارًا سنويًا ، اعتمادًا على المدة، يمكن للعمال أيضًا تلقي أموال إضافية في حسابات السداد الخاصة ويمكن أيضًا منحهم مكافآت سفر تقديراً للعمل الاستثنائي.

6- Thirty Madison: الموظفون مؤهلون للحصول على راتب سنوي قدره 750 دولارًا للإجازة في اليوم الأول من التوظيف، يمكن الحصول عليها بمجرد أن يأخذ الموظف إجازة مدتها خمسة أيام متتالية أو أكثر.

7- موقع TripAdvisor: يسدد TripAdvisor تكاليف السفر الشخصي، من بين أشياء أخرى كجزء من مزايا أسلوب الحياة العالمي ويتراوح من 1250 دولارًا إلى 1750 دولارًا سنويًا.