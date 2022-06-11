برلماني يقاضي مصوري فيديو «بلاعة المجاري المبروكة»: تمثيلية عشان التريند

استنكر النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر تبارك أهل البحيرة بمياه صرف صحي تخرج من أسفل مسجد، إذ ذكر أن الفيديو مفتعل وليس له علاقة بالواقع، موضحًا أنه موجود في هذه المدينة منذ 50 سنة ولم يحدث أن تبارك الناس ببالوعة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الأهالي وجدوا عدة أشخاص حضروا إلى جانب البالوعة، وصوروا هذا المشهد.

البحيرة لديها علماء ولديها وعي وواقعة التبرك تمثيلية

وأضاف «زين الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن البحيرة فيها علماء ولديها وعي، وواقعة بلاعة المجاري مجرد تمثيلية: «بعض الناس بيعملوا أي عمل يخلق منه تريند ليتقاضى أجر، لأول مرة أسمع عن بلاعة مبروكة، كل الناس قالت إن فيه ناس جت خلسة ساعة صلاة الجمعة وعملوا الفيديو، وقالوا لهم عيب دي شعوذة وقلة أدب»، كما أنه تقدم ببلاغ لمركز الشرطة لمحاسبة مصوري الفيديو.

المحافظة ردمت البالوعة لأنها غير مرتبطة بالصرف الصحي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظة ردمت البالوعة لأنها غير مرتبطة بالصرف الصحي، وتم تشكيل فريق بحث بمحافظة البحيرة، لكشف تفاصيل واقعة «البلاعة المبروكة»، فالفيديو الذي جرى الترويج له بالتبرك بمياه الصرف الصحي، هو أمر مفتعل من أجل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالتبرك بمياه المجاري في قرية إدكو أمرًا جديدًا وهو عبارة عن جهل وتخلف، ومن ظهر في فيديو التبرك بمياه الصرف الصحي ليسوا من مدينة إدكو أو من محافظة البحيرة نهائي، فالبالوعة المبروكة تتبع أحد مصانع البلاط وليس لها علاقة بأي مسجد كما يتم الترويج له.