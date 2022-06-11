حزب المؤتمر: وضعنا حلولا لعدد كبير من الملفات سنطرحها بالحوار الوطني

قال مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب ومنذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بضرورة الجلوس من أجل الحوار الوطني فيرى الحزب بأن الحوار الوطني لهو نافذة جديدة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تبنى من خلال الرأي والرأي الآخر.

مرشد: الحزب كان يرى بأن القيادة السياسية ستقوم بالدعوة للحوار

وأضاف «مرشد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الحزب كان يرى بأن القيادة السياسية ستقوم بالدعوة إلى الحوار الوطني بسبب وجود الكثير من الإرهاصات التي ارتأى بها الحزب ضرورة حدوث الحوار الوطني.

مرشد: كان فيه إرهاصات كتير بتؤكد دخولنا على هذا الحوار

وتابع: «كان فيه إرهاصات كتير بتؤكد دخولنا على هذا الحوار، وبمجرد ما تم دعوة الرئيس السيسي بالحوار الوطني بدأنا نشتغل على ملفات كنا شغالين عليها من قبل، ومكنش فيه مشكلة أننا نجهز ملفاتنا الكاملة، وكل الملفات كانت مدروسة واتبعتت في المعاد المحدد بعد خطاب الأكاديمية الوطنية للتدريب».

وتابع: «الملف السياسي يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتنا، وكمان مهتمين بالملف الصحي، ووضعنا رؤى كاملة لتطوير المنظومة الصحية ومن ثم التعليم والمرأة الشباب، وهم قاطرة المجتمع والعدالة الاجتماعية والسياحة والنقل البحري والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، وده الحل للعديد من المشكلات، وزودنا ما قدمناه بعد دراستهم بآليات تنفيذ وتوقيتات معينة للتنفيذ والتكلفة، وكله محطوط بالأرقام والمدد الزمنية اللي ممكن تتنفذ وبسهولة».