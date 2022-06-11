«المستوردين»: السوق المحلية لم تشهد اختفاء أي سلعة خلال الـ8 سنوات الماضية

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إنه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولى مهامه رئيسًا للدولة حرص علي التنمية الاقتصادية واتخذ خطوات جادة في الاصلاح الاقتصادي، لم يكن أي رئيس غيره ان يتأخذها، الأمر الذي حمي مصر من تقلبات اقتصادية تأثر بها كل دول العالم.

وأوضح "بشاي"، أنه بفضل هذه الاصلاحات استطاعت الدولة المصرية ان تعبر من أزمة فيروس كورونا التي أثرت علي العالم كله وشهدنا بأعيينا دول كبري خلت منها أرفف السلع بالسوبرماركت من بعض السلع، وهذا لم يحدث في مصر.

وأضاف أن الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سعت لتكوين احتياطيات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، ورفعت معدلات هذه السلع لمدد تتراوح بين 4 و8 شهور، كما استطاعت مصر الاكتفاء الذاتي من بعض السلع المهمة مثل الدواجن والمكرونة والأرز بنسب 98 و100%، ورفعت الانتاج المحلي من انتاج سلع اخري مثل اللحوم من 40 الي 60 و65% انتاج محلي، وكذلك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر بنسبة تزيد عن 88%، ولدينا اكفاء ذاتي في معظم الحاصلات الزراعية وفائض كبير للتصدير.

ولفت إلى أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي، لم تشهد البلاد اي اختفاء للسلع، أو انقطاع في الخدمات مثل ما كان يحدث في الكهرباء أو نقص في المواد البترولية، مشددًا أنه هناك فارق بين عدم وجود السلع او المنتج وبين زيادة سعر، ففي الحالة الاولي تعد كارثة أما في حالة الزيادة فهي لآسباب معظمها خارجية مثل توقف وخلل في سلاسل الامداد وكذلك ارتفاع اسعار الشحن والخامات عالميًا.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة فى الثامن من يونيو 2014 وعقب ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 سعت مصر لإعادة لوطن لمسار الإصلاح والبناء.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى 2014 حيث تم وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، وتميزت فترة حكمه بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ليس فقط فى مجال التنمية الاقتصادية، بل أيضا فى مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية، وكذلك التنمية المجتمعية