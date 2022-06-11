المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لمتهم بتجارة المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، دائرة قسم طهطا، بمحافظة سوهاج .

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

أصدرت المحكمة قرارها في القضية خلال جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد سامي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

أحداث الواقعة ترجع إلى بداية العام الحالي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري 2022، في دائرة قسم شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات للمركز تفيد بقيام المدعو «أ. ح.»، 27 سنة، بتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز.

وتم تشكيل لجنة من مباحث قسم شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، للتأكد من صحة المعلومات الواردة، والتي ثبت صحتها.

ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهم

تم استئذان النيابة العامة، عقب التحريات، ليتم مداهمة منزل المتهم، ولم يكن يوجد داخله، ولكن تم العثور على جوهر المواد المخدرة «الحشيش، و الميثامفيتانين»، وثبت بالتحريات حيازتها ذلك بقصد الإتجار بها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

تم إحالة الواقعة إلى نيابة سوهاج، التي وجهت للمدعو «أ. ح.»، 27 سنة، هارب، تهمة إحراز مواد مخدرة «الحشيش، الميثامفيتانين»، بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بحبس المتهم 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.