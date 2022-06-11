اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي 2022، موضحا أن التنسيق يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والثاني.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي 2022

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي 2022 :

- 195 درجة للجيزة الزراعية.

- 190 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 160 درجة لأطفيح الزراعية.

- 154 لإعداد المهني.

- 160 لطهما الثانوية.

- تحدد تنسيق القبول بمدارس الثانوى الزراعي بـ154 درجة لإعداد المهني الزراعية.

- 175 درجة لأبوغالب الزراعية.

- 154 لإعداد المهني.

- 160 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

- 155 لإعداد المهني.

تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفندقي 2022

- 230 درجة للهرم الفندقية الرسمية.

- 205 درجات للهرم الفندقية المهنية.

- 190 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة وأكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 3 سنوات.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي خدمات 2022

- 165 درجة للخدمات الفندقي والصناعي.

- 140 للخدمات التجاري والزراعي بنظام الثلاث سنوات.

تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2022

- فني إلكترونيات 240 درجة.

- فني إداري 235 درجة.

- فني تبريد وتكييف 230 درجة للقبول.

- فني ميكاترونيك سيارات 225 درجة للقبول.

- فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 225 درجة.

- فني صيانة وتحكم صناعي 220 درجة.

- فني بناء لوحات كهربائية 220 درجة.

- فني تركيبات كهربائية تيار خفيف 220 درجة.

- فني صيانة ميكانيكية 215 درجة.

- فني تشغيل معادن 210 درجات.

- فني تشغيل ماكينات بلاستك 205 درجات.

- فني طباعة ورق 200 درجة.

- فني صناعات غذائية 195 درجة.

- فني نجارة أثاث 190 درجة.

- فني دهان السيارات 185 درجة.

- فني إصلاح هياكل السيارات 185 درجة.

- فني طباعة منسوجات 180 درجة.

- فني ملابس جاهز 180 درجة.