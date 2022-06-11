المشدد 15 سنة لسيدة زورت أوراقا رسمية للاستيلاء على ميراث زوجها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 15 عاما، لقيامها بتزوير محرر رسمي بمساعدة موظف عام، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج .

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود إلى فبراير 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الماضي عندما وجهت النيابة بمحافظة سوهاج للمدعوة (س . م) ربة منزل، تهمة تزوير محرر رسمي «شهادة وفاة زوجها ج . ق»، وذلك بمساعدة موظف حكومي، بأن قامت بالتقرير على خلاف الحقيقة في تاريخ الوفاة أمام الجهة الإدارية المنوطة واستخراج تلك الشهادة لمنع ورثة المتوفى من الميراث، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد خمسة عشر عاما.

المشدد 3 سنوات لعامل أحرز موادا مخدرة وغرامة 50 ألف جنيه

وفى سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لحيازة المواد المخدرة بمركز طهطا بسوهاج.