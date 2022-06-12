وسائل إعلام سودانية: نفوق أكثر من 15 ألف رأس ضأن بسبب الباخرة «ميلان»

أفادت وسائل إعلام سودانية بنفوق أكثر من 15 ألف رأس من الضأن، بسبب الباخرة «ميلان» التي كانت في طريقها إلى السعودية، وأشارت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت في ميناء سواكن، مساء أمس، السبت.

مصادر: نفوق 15858 رأس ماشية

وكشفت مصادر عن أن الباخرة (البدر 1) التي كانت في ميناء سواكن، تعرضت إلى ميلان على الرصيف بسبب الحمولة الزائدة ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الماشية بلغ جملته 15858 رأسا، وذلك حسبما نقل موقع السوداني وصحيفة الانتباهة.

حريق سابق في ميناء سواكن

ومنذ نحو أسبوعين، شهد ميناء سواكن السوداني حريقا هائلا، وذلك في ميناء الركاب الرئيسي على البحر الأحمر في مدينة سواكن السودانية، التي تقع على بعد نحو 800 كيلومترا شرق العاصمة الخرطوم.