إصابة طفل بقطع في أوتار القدم اليمنى بسوهاج: «خبطه توك توك»

تعرض أحمد، طالب في المرحلة الإعدادية بمركز طما في محافظة سوهاج، في أثناء عودته إلى منزله عقب قضاء يوم مع أصحابه، لحادث، إذ اصطدمت به دراجة نارية «توك توك» ما أصابه بتهتك وقطع بأوتار القدم اليمنى، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة طما، بمركز سوهاج يفيد بوصول المدعو «أحمد محمد م ع م»، عامًا 13 طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابًا بجرح تهتكي اشتباه بقطع بالأوتار بالقدم اليمنى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئى للحالة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعاف.

والد الشاب يكشف التفاصيل

أفاد والده المدعو «محمد ع م ع»، 35 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بأنه في أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، اصطدمت به دراجة نارية «توك توك»، قيادة المدعو «أحمد ض ا م» 31 عامًا، ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما أدي لإصابته واتهمه بالتسبب في ذلك نافيا الشبهة الجنائية.

اعتراف قائد الدراجة النارية

وأفاد قائد «التوك توك» بمضمون ما تقدم، موضحًا أنه فوجئ بالمجني عليه يظهر فجأة أمامه، ما أدى لاختلال مقود القيادة بيده، والاصطدام به وقد تم تحرير حضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثار الحادث.