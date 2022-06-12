إصابة شاب برصاصة في الساق على يد صديقه: «كان بينضف سلاحه»

صديقان، جمعهما حقل ملك لأحدهما ليتسامرا ويتجاذبا أطراف الحديث معًا، والذي امتد لذكر الأسلحة النارية، إذ يملك أحدهما سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش محلي الصنع»، والذي حاول تنظيف سلاحه، وأثناء العبث به انطلقت إحدى الرصاصات لتستقر بساق صديقة.

الإخطار الأمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو مدحت ر ع 30 عاما عامل ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج إلى مستشفي جرجا المركزى بمحافظة سوهاج مصابًا بـ«برش خرطوش بالساق اليسري أسفل الركبة»، وفقًا للتقرير المبدئي للحالة، وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه.

رصاصة بالخطأ

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية بذات الناحية وبصحبته المدعو أدهم م ع 23 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وحال عبث الأخير بسلاح ناري «فرد خرطوش محلي الصنع خاصته»، خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأقر بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، إنه لم يقصد إصابة صديقة فقط كان يقوم بتنظيف السلاح الناري خاصته «فرد الخرطوش»، في أثناء وجوده مع صديقه، ولكنه الطلقة النارية، خرجت من السلاح الناري بالخطأ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.