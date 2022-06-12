تجديد حبس المتهم بقتل والده و4 من أشقائه لخلافات مالية في قنا

قررت جهة التحقيق في محافظة قنا، تجديد حبس المتهم بقتل والده و4 من أشقائه، 15يوما على ذمة التحقيق، وطالبت بتقرير الطب الشرعي حول الضحايا الخمس، لاستكمال التحقيقات، وتحويل المتهم للمحاكمة.

التحقيق مع خال المتهم

وتحقق الأجهزة المعنية، مع خال المتهم، مرتكب مذبحة دشنا، والذي ساعده في الحصول على سلاح آلي مستخدم في الجريمة، وهذا ما أثبتته التحريات.

وقال مصدر طبي في مستشفى جامعة جنوب الوادي، إن والدته «سعاد» الناجية من المذبحة، حالتها مستقرة ومازالت تحت الرعاية الصحية.

خلافات على الإرث

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا الاثنين الماضي، بقيام «جمال.ع.ا»، وشهرته «خالد»، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، ما أدى إلى وفاة كل م والده وأشقائه «أحمد» و«محمد» و«وحيدة» و«نجاة»، وإصابة والدته سعاد وحيد، 15 عاما علي، بطلق ناري بالساقين.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته بسبب خلافات على الميراث والأموال، وتمكنت حملة أمنية ضبط المتهم أثناء اختبائه بقرية بقنا، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

وقال المتهم أمام جهة التحقيق، أن والده «كان بيكرهني، ومش عايز يساعدني، لذلك قررت أنتقم منه ومن أشقائي».

وتابع المتهم، تفاصيل جريمته «قبل ارتكاب الجريمة بساعات، ذهبت لوالدي لطلبه مبلغ من المال لكي استكمل بناء المنزل، ورفض وأكد أنه سيحرمني من الميراث بسبب أني مكروه منه، فقررت أنتقم منهم».

وأوضح في التحقيقات، أنه استغل خروج والده لأداء صلاة الفجر، وتسلل إلى المنزل، وذهب وقتل شقيقه الأول على سطح المنزل، ثم ذهب إلى غرفتي شقيقتيه وقتلهما، ثم قتل شقيقه الأصغر، ثم والدته، وانتظر والده وانتقم منه، ثم هرب بواسطة دراجة بخارية إلى مدينة قنا للاختباء.

واستجوبت النيابة العامة، والدة مرتكب مذبحة دشنا، شمال محافظة قنا، بعد تحسن حالتها في مستشفى قنا الجامعي، وقالت إن ابنها هو من قام بقتل والده وأشقائه وحاول قتلها، بسبب أن والده رفض إعطائه أموال لاستكمال بناء منزله الجديد.