جهود أمنية لضبط 4 متهمين بسرقة «توك توك» تحت تهديد السلاح بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة، بمحافظة الغربية، جهودها لكشف غموض واقعة السطو على سائق «توك توك»، من قبل 4 أشخاص على طريق «السنطة - بلكيم»، التابعة لدائرة مركز شرطة السنطة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

سرقة «توك توك»

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن تعرض أحد سائقي الدراجات النارية «توك توك» في العقد الثالث من عمره، بتعرضه إلى سرقة دراجته النارية، من قبل 4 أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء، أثناء سيره على طريق «السنطة - بلكيم»، دائرة مركز السنطة، وقيامهم بالهرب بالدراجة النارية ولاذوا بالفرار.

فريق بحث لضبط المتهمين

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، وتم سماع أقوال المجني عليه، والمقيم في قرية تاج العجم، بدائرة مركز السنطة، وتبين أنه حال سير المجني عليه في طريق «السنطة - بلكيم» استوقفه 4 شباب، وأشهروا في وجهه سلاحا أبيض «مطواة» وهددوه بالتعدي عليه وإلحاق الأذى به، في حال عدم تركه المركبة ومقاومتهم، وقاموا بتوثيق يديه، وإخراجه من الـ«توك توك» واستقلاله والهرب بها.

وذكر المجني عليه، أن المتهمين ليس بينه وبينهم علاقة ولا يعرفهم، وأنه كان في طريقه للعمل، وفوجئ بتواجدهم على أحد جانبي الطريق، وقام أحدهم باستيقافه ظنا منه أن يرغبون في توصيلهم إلى إحدى الأماكن، غير أنه فوجئ بإخراج أحدهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه، وتهديده، وسرقة الـ«توك توك» والهرب.