4 طلاب بمطروح يحصدون ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الجمهورية للجودو

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن طلاب تعليم مطروح يواصلون مشاركتهم الإيجابية في العديد من البطولات والمحافل الرياضية التي يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية، وفوز 4 طلاب من مدارس المحافظة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في لعبة الجودو خلال منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 14 سنة والتي جرت منافساتها بملاعب استاد القاهرة الدولي ضمن مشروع الموهببة والبطل الأوليمبي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة واتحاد الجودو.

4 طلاب يفوزون بميداليات في الجودو

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ب مرسي مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية إن الفائزين هم الطالب محمد محمد خميس بالصف السادس الابتدائي في مجمع الصفتي حقق المركز الاول والميدالية الذهبية في البطولة، بينما حصل عبدالرحمن احمد المحمدي بمدرسة عبدالله أبو رسوة الابتدائية على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحقق ابراهيم فتحي إبراهيم بمدرسة أبو رسوة كذلك المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما حصد الطالب عمر علي عمر رمضان بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الشهيد سامح طارق مباشر الاعدادية بنين المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك تحت إشراف كابتن أسامة بدر معلم التربية الرياضية بمدرسة أبو رسوة ومدرب لعبة الجودو.

دعم المواهب الرياضية في مطروح

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح عن اعتزاز تعليم مطروح بتشريف الطلاب للمحافظة بلعبة الجودو ورفع إسمها في المحافل الرياضية المحلية وتحليهم بالقيم والأخلاق الحميدة أثناء المنافسات، ولفت إلى تقديم الدعم لجميع المواهب الطلابية في مجال الرياضة.

وأهدي وكيل الوزارة التميز الرياضي للطلاب إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قائد الأقليم تقديراً لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح مؤكداً أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنياً مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء المحافظة المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.