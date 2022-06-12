تعيين 852 شابا منهم 7 «قادرون باختلاف» في قنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، عيّنت 852 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 7 «قادرون باختلاف»، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل».

استخراج 1203 شهادات قياس مستوى المهارة

وتابع سعفان، أنّ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل بلغ 3290 شابا، منهم 6 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 115 فرصة عمل، واستخراج 1203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية صرفت منحا لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة في الوحدة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بإجمالي 138 ألف جنيه لـ62 عاملا من المسجلين كرعاية اجتماعية، وصرف 62 ألفا و463 جنيها للرعاية الصحية لـ472 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تفتيش 173 منشأة

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنّ المديرية انتهت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على مستوى المحافظة على 173 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.

وأضاف مدير المديرية، أنّه في مجال تفتيش العمل، انتهت المديرية من التفتيش على 397 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم تسوية 5 منها وديا، وتحويل شكوى للقضاء، وما زالت شكوتين منها تحت البحث والدراسة.