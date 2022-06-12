40 وظيفة برواتب مجزية في الوادي الجديد.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة في الوادي الجديد، بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة، أنّ آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب، هو غدا الإثنين.

شروط التقدم لـ40 وظيفة في الوادي الجديد

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30 عاما، مؤهل عالٍ مناسب، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية، ومن أبناء قرى مركز الخارجة، وسيحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية، وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

مواعيد تقديم الطلبات والمقابلات الشخصية

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أنّ الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، في مكتب عمل الخارجة، ومكتب تشغيل الخارجة، ومكتب عمل باريس، ومكتب عمل بولاق، وسيتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين.