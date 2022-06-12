تنفيذ 22 مشروعا خدميا بمنيا القمح بـ663 مليون جنيه.. صرف صحي ومدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

تنفيذ 263 مشروعا بمركز منيا القمح

وأضاف محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 263 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة 18 مليارا و342 مليون جنيه، منها 22 مشروعا خدميا بمركز ومدينة منيا القمح بقطاعات (الصرف الصحي – الطرق- الأبنية التعليمية - الإسكان)، بتكلفة بلغت 663 مليونا و600 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 556 مليون جنيه، شملت تنفيذ مشروع صرف صحي «سنهوا»، لإنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 12 ألف م3/ اليوم، ومحطتي رفع حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 60 % ومحطتي المعالجة 45 % وشبكات الانحدار 55%.

مشروع صرف صحي شلشمون

وأشار المحافظ إلى تنفيد مشروع صرف صحي شلشلمون، بإنشاء 2 محطة رفع وربطهما علي محطة معالجة منيا القمح، وبلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95% والكهروميكانيكيه 95 % وخطوط الطرد 100%، وأيضا مشروع صرف صحي ميت سهيل، ويضم محطة رفع وربطها علي محطة معالجة سنهوا، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80%، وخطوط الطرد 80%، وشبكات الانحدار 80%.