تفاصيل صفقة استحواذ «أبو ظبي الأول» على «عوده- مصر»

نجح بنك أبو ظبي الأول مصر في الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، على إتمام عملية الدمج بينه وبين أصول بنك عوده- مصر، دمجًا قانونيًا.

استحواذ بنك أبو ظبي الأول على «عوده».. ماذا يعني الدمج القانوني؟

وبحسب بيان صادر عن البنك، فإنَّ الدمج القانوني الكامل للأصول سيترتب عنه تغيير العلامة التجارية لـ بنك عوده، لتحمل اسم بنك أبوظبي الأول مصر.

الرئيس التنفيذي لأبوظبي الأول: سنركز على المشاركة في مبادرات البنك المركزي

وفي ذلك السياق، أكّد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول- مصر، إنَّ تركيز مصرفه خلال المرحلة المقبلة سيتركز على المشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، التي تدعم الفئات والشرائح المختلفة من المجتمع.

وأضاف «فايد» في تصريحاته، أنَّ بدء العمل بالهوية الجديدة التي ستطبق على كافة الفروع، باسم العلامة التجارية «أبوظبي الأول- مصر»، سيتم بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، التي تشمل موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.

كما صرَّح الرئيس التنفيذي للبنك، بأنَّ الدمج الكامل للعمليات المصرفية وأنظمة التشغيل، من المخطط أن يتم خلال الربع الأخير من 2022.

تابع «فايد» في تصريحاته، أنَّ «دمج عمليات وأنظمة المصرفين في نظام واحد، مخطط الانتهاء منها بالكامل، بمجرد الانتهاء من مرحلتي دمج الأصول، وتغيير العلامة التجارية الحالية لبنك عوده».

تجدر الإشارة إلى أنَّ عملاء الكيان الجديد المكون من دمج المصرفين، يمكن لهم التمتع بالخدمات والمنتجات وإجراء المعاملات البنكية، من جميع فروع البنك أو الكيان الذي سيحمل الهوية والعلامة التجارية الجديدة.

كما أنَّه بإتمام الاندماج القانوني بين «عوده» و«أبو ظبي الأول»، بلغت أصول الأخير في السوق المصرية 185 مليار جنيه، موزعة بين شبكة فروع منتشرة وصلت لـ 69 فرعًا و207 ماكينات ATM.