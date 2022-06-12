إعلان الكشوف الأولية لأسماء مرشحي مجالس إدارة 29 نقابة عامة اليوم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّه سيتم إعلان الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، اليوم الأحد، وتشمل الكشوف الأولية، نقابات: العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربي، النقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

انتخابات 29 نقابة عامة

كما تشمل نقابات العاملين في الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

لجنة عليا للإشراف على الانتخابات

وأكد وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

وأوضح سعفان، أنّه من المقرر أن يتم غدا الإثنين، الطعن على أسماء المرشحين، والبت في الطعون على أسماء المرشحين بعد غد الثلاثاء، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الحالي، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الحالي، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من الشهر ذاته، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.