مصرع نجار مسلح في انقلاب دراجة بخارية بكرداسة.. «كان رايح شغله»

لقي نجار مسلح مصرعه، نتيجة انقلاب دراجة بخارية يقودها بطريق كرداسة في محافظة الجيزة، خلال توجهه لعمله، إذ اختل توازنه وسقط لترتطم رأسه أرضا، ويفارق الحياة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

بداية الواقعة.. بلاغ بمصرع نجار مسلح

تلقى العميد عمرو عبد العزيز مأمور مركز شرطة كرداسة، بلاغا بمصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بطريق كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، والمقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة إلى مكان الحادث، وتبين أن نجار مسلح خلال توجهه لعمله يقود دراجة بخارية، انقلبت به مما أسفر عن سقوطه أرضا ومصرعه.

تم تحرير محضر بالحادث، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح وإصابة شخصين

وقع حادث مروري، منذ قليل، بانقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث من على الطريق، الأمر الذي أدى لظهور كثافات مرورية للسيارات المقبلة من أطفيح باتجاه الصف، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة، جاءت حينما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

إصابة 24 راكبا في اصطدام أتوبيس بجبل بمدينة أبو زنيمة

وفي سياق آخر، شهدت ملفات الموت الواقعة قبل مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حادثا مروعا، اليوم، إذ اصطدم أتوبيس ينقل الركاب بأحد الجبال الواقعة على جانب الطريق.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد باصطدام أتوبيس سياحي تابع لشركة حورس للنقل البري، يحمل أرقام وحروف (ع. ي .ق 7398) بأحد الجبال الصغيرة الموجودة على جانب طريق ملفات أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجها من محافظة الغربية إلى محافظة جنوب سيناء ويحمل عددا من الركاب المصريين.