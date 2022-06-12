الحكم في استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات 12 سبتمبر القادم

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، وذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، وذلك لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، وكان ذلك خلال العامين 2016 و2020، عن طريق إزعاجهما بالاتصالات وإرسال صور خادشة لهما، والحكم الصادر ضد المتهم يعتبر حكما من الدرجة الأولى، لجلسة 12 سبتمبر للحكم.

وفي ديسمبر من العام الماضي، عاقبت المحكمة الاقتصادية، أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

12 ديسمبر.. الحكم في استئناف أحمد بسام زكي

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس، قد أصدرت حكما سابقا أيضا، بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي، بالسجن لمدة 8 سنوات، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض 3 فتيات من بينهما طفلة.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 2022 لسنة 2020، أنَّ المتهم أحمد بسام زكي، تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ف.س»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأنَّ أرسل إليها عبر تطبيق «واتس آب» صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ن. ع»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلًا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

وليست قضية التحرش المتهم فيها أحمد بسام زكي، هي الأولى في سجله الجنائي الحافل بمثل هذه القضايا المشابهة، فخلال شهر أبريل من العام الماضي تم معاقبته، بالسجن لمدة 8 سنوات، في قضية تتعلق بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغنّ الـ18 من عمرهنّ، وهي القضية التي حملت رقم 7864 لسنة 2020، ونظرتها محكمة جنايات القاهرة، وأصدرَت بحقه حكما بالسجن.

وفي وقت سابق، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهم «أحمد بسام زكي»، المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.