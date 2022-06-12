انطلاق حملة «حقك تنظمي» بالشرقية.. المرحلة الأولى تضم 10 مناطق

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد من داخل مركز صحة الأسرة بالحي الـ15 التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، والتي تستمر لمدة 10 أيام، وتقام على مرحلتين، خلال الفترة من 12 حتى 23 يونيو 2022.

انطلاق حملة من حقك تنظمي بالشرقية

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

تقدم الخدمة من خلال العيادات المتنقلة

وتشمل المرحلة الأولى 10 إدارات صحية بالمحافظة وهي «القنايات، الحسينية، أولاد صقر، الإبراهيمية، القرين، بلبيس، أبوحماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول السوق»، وتستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 12 حتى 16 يونيو 2022، والمرحلة الثانية تشمل 9 إدارات صحية هي «الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، ههيا، أبو كبير، صان الحجر، منشأة أبو عمر، الصالحية الجديدة»، ولمدة 5 أيام أخرى خلال الفترة من 19 - 23 يونيو.

كما تفقد وكيل الوزارة في حضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، وكذلك الفرق المتحركة التي تقدم الخدمة من خلال العيادات المتنقلة وذلك بالحي الـ 12 بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً على أهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع المترددات على الحملة.

الحملة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وتستهدف الحملة تقديم هذه الخدمات مجانا للمواطنين وجميع السيدات المستهدفة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال 244 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 15 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 116 طبيبا مدربا، و314 ممرضة، و465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.