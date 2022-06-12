العثور على جثة عامل في النيل بالحوامدية.. هرب من الحر للموت

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة عامل تعرض للغرق بنهر للنيل بمدينة الحوامدية، وتبين من خلال التحريات أن المتوفي خلال الاستحمام بالنيل هربا من ارتفاع درجة الحرارة في حلوان، تعرض للغرق، وتم العثور على جثته في الحوامدية.

بلاغ بالعثور على جثة نيل الحوامدية

تلقى العقيد محمد مختار مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل في الحوامدية، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لعامل يبلغ من العمر 40 سنة، وأنه خلال الاستحمام بالنيل في حلوان تعرض للغرق، وانتقلت جثته إلى منطقة الحوامدية.

جرى التوصل مع أفراد أسرته الذين تعرفوا على الجثة، وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص في البحيرة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد في مديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبال شخص، مقيم بدائرة المركز، مُصابًا بأعيرة نارية في الساقين، وتوفي في وقت لاحق متأثرًا بإصابته.

ومن خلال سؤال شقيق المتوفي، اتهم «أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز» بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته، محدثًا إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما.