انطلاق اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري الليبي في القاهرة

انطلقت اجتماعات الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، اليوم، باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك بمشاركة وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبحث سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

لجنة المسار الدستوري الليبي

وبدأت الاجتماعات التي يشارك فيها أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، بعزف النشيد الوطني لليبيا، تلاها إلقاء عدد من الكلمات الافتتاحية التى توضح أهمية الاجتماعات للتوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

من جانبه، أكد شعبان بوستة، عضو لجنة المسار الدستوري الليبي، عضو المجلس الأعلى للدولة، في كلمته نيابة عن وفد مجلس الدولة، الأحد، أهمية الجولة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، موجّها الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومستشارة الأمين العام، على جهدهما الملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحا أنّ مستشارة الأمين العام تعمل على رسم خطوط ومسارات واضحة لحل الأزمة وهو جهد مشكور.

حل الأزمة الليبية

وقال بوستة، إنّ الشعب الليبي يتطلع لإيجاد حلول لأزمته، موضحا أنّ وفد البرلمان ومجلس الدولة عليهما بذل المزيد من الجهد والوقت لاستكمال ما تم إنجازه سابقا في اجتماعات المسار الدستوري، مشددا على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والتوافق خلال اجتماعات القاهرة سينعكس بشكل إيجابي على حالة المواطن الليبي.

المصالحة الوطنية الشاملة

ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة، الشعب اللييبي، للاصطفاف والعمل يد واحدة لإخراج البلاد من حالة الانسداد الحالي، مشيرا إلى أهمية إرساء المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، كما وجّه نداء إلى المجتمع الدولي، ببذل جهد مضاعف لدعم توافق الشعب الليبي، معربا عن أمله في أن يحدث توافق خلال اجتماعات الجولة الحالية للمسار الدستوري.