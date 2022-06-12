شخص يتهم سيدة بالنصب عليه في 1.3 مليون جنيه بقنا.. أوهمته بتوظيف ابنه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من ضبط سيدة بمركز قوص، لاستيلائها على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وإيهامهم بقدرتها على توظيفهم في المصالح الحكومية.

الاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من مواطن يدعى «عمر.م»، 56 عامًا، مقيم بنجع حمادي، يفيد قيام سيدة تدعى «وردة .س.ا»، مقيمة بدائرة مركز شرطة قوص، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وصلت لمليون و300 ألف جنيه.

وذكر، أن السيدة أوهمته بقدرتها على إلحاق ابنه وبعض معارفه بالوظائف الحكومية في قنا، مدعية علاقاتها ونفوذها ببعض المسؤولين.

ضبط السيدة

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل قوة أمنية لضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري التحقيق مع السيدة، في التهم المنسوبة إليها، كما طالبت جهة التحقيق تحريات المباحث حول نشاط هذه السيدة.