5 أزمات صحية لفنانين وإعلاميين في أقل من 24 ساعة

تعرض عدد من النجوم وأبنائهم لأزمات صحية خلال الساعات الماضية، ففي أقل من 24 ساعة، تعرض 5 نجوم لأزمات صحية، منهم من دخل المستشفى، وآخرون استكملوا علاجهم في المنزل، ونعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء.

مصطفى درويش

تعرض الفنان مصطفي درويش لأزمة صحية أعلن عنها صباح أمس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك«» دون الإفصاح عن أي تفاصيل ليعلن منذ ساعات قليلة إصابته بهتك في السمانة: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة، الحمد لله».

هايدي موسى

تعرضت الفنانة هايدي موسى لوعكة صحية ودخلت إلى المستشفي، وكشفت عن هذا الأمر من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

نشرت الفنانة هايدي موسى صورة لها وهي داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

شادي شامل

خضع الفنان شادي شامل أمس لعملية جراحية وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث نشر الفنان شادي شامل مجموعة من الصور له قبل دخوله غرفة العمليات وعلق عليها: «قبل دخول غرفة العمليات ادعوا لى بالشفاء استودعكم الله».

نجل ميار الببلاوي

طمأنت الفنانة ميار الببلاوي، جمهورها على الحالة الصحية لنجلها بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، إلا أنها أكدت أنه ذهب إلى امتحان آخر مادة خاصة بكليته اقتصاد وعلوم سياسية .

وقالت ميار الببلاوي في تصريح لـ «الوطن»: «الحمد لله ابني راح الامتحان، أصحابه جم ومسندينه، هو كل حاجة ليا في الدنيا، لأني افتقدت والده وهو عنده سنتين، ومن بعد وفاة ماما وقلبي دايما مقبوض، خاصة أنها تعبت نص ساعة وماتت».

نجل ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعرض نجلها لأزمة صحية حيث نشرت عبر تطبيق ستوري صوره له داخل سرير المستشفي وعلقت قائلة: «كل شيء لي»، دون أن تعلن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي يمر بها نجلها.