السجن 15 عاما لعامل زوّر شهادة وفاته بمساعدة شقيقيه للهروب من حكم قضائي

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد أن نسبت إليهما تهمة التزوير وتضليل العدالة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات عن أن المتهم الأول صدر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في أحداث مسجد الفتح، والتي وقعت في عام 2014، وعقب تلقي المتهم الإخطار دبر برفقة شقيقيه تزوير شهادة وفاة باسمه، وتمكنت شقيقته من تزوير شهادة طبية قدمتها لمكتب الصحة في شبرا الخيمة، تفيد بوفاة المتهم طبيعيا.

واستخرج شهادة وفاة المتهم وتصريح دفن، ووضع اسمه كمتوفى في السجلات الرسمية، لتعفيه من إيقاع العقوبة المستحقه عليه.

أوراق القضية تكشف تهمة التزوير

وبينت أوراق القضية أنّ المتهم قام بتزوير بطاقة شخصية جديدة تحمل صورته ولكن باسم مختلف، في محاولة منه للإفلات من العقوبة الجنائية المستحقة عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها.