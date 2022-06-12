«مش آسف».. فرقة كهارب تطلق أول كليبات ألبومها الجديد

أطلقت فرقة كهارب أجدد أعمالها الغنائية «مش آسف»، بشكل فيديو كليب مصور.

وتجسد كهارب عبر فكرة الأغنية تناقضات الحالة النفسية لكل شخص يدعى أنه بخير وحياته تسير على ما يرام وهو في داخله يعاني جرعات مركزة من الاكتئاب بين وصوله لقمة النجاح تارة وهبوطه لسابع أرض تارة أخرى، والغوص في غمار عالم منصات السوشيال ميديا المصطنع، حيث يدعي كل شخص فيه أن حياته مثالية عبر صوره وفيديوهاته رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما.

«مش آسف» تدور حول تناقضات الحالة النفسية

ويظهر مغني الفرقة يوسف عطوان خلال الكليب بأربع شخصيات مختلفة، بين مخرج ومنتج ومصور وبطل الكليب، في تجسيد بصري طريف عن فكرة مشهد بداخل مشهد، حيث تدور أحداث الكليب حول كواليس تصوير كليب غنائي أو إعلان في داخل لوكيشن تصوير، وتتنقل مشاهده بين شخصيات بطل العمل نفسه بشكل متداخل وغريب يلعب خلاله دور فريق العمل بنفسه.

"مش آسف" أولى بشائر ألبوم كهارب الغنائي

وتعد أغنية مش آسف أولى بشائر ألبوم كهارب الغنائي الجديد، الذي تسعى لإطلاق أغنياته فرادى على فترات خلال العام الجاري، وانتهت بالفعل من تسجيل ست أغنيات منه حتى الآن، والأغنية من كلمات وألحان يوسف عطوان وإنتاج موسيقي مختار السايح بينما أخرج الكليب علي حريز.

وتعد الأغنية الجديدة بداية انطلاقة فنية مختلفة للفرقة بعد لفتها الأنظار مؤخرًا بحفلها في دبي خلال مهرجان إكسبو، كما يأتي الألبوم المنتظر بعد أصداء ردود الفعل الجماهيرية الإيجابية التي لاقاها آخر ألبومات الفرقة «حكاية دبة»، أول ألبوم غنائي يتم إصداره بشكل حكايات متصلة منفصلة تجسد قصة حكاية كلب أليف.

كهارب هي فرقة غنائية مصرية وضع حجر أساسها الثنائي يوسف عطوان ومختار السائح منذ أربع سنوات، بعدما اشتهرا فيما مضى بتجربة فرقة لايك جيلي، وتتخذ كهارب مسارًا غنائيًا غير مألوف في الساحة الفنية المصرية باعتمادها على البوب الساخر، أي اعتماد مواضيع أغانيها على أفكار غريبة، مثل يوميات حيوان أليف أو أغنية مهداة إلى كنبة أو أغنية عن الشيفت الليلي، وتمزج في موسيقاها بين موسيقى البوب والإلكترونيك ميوزيك مع لمسات من الإيقاعات الشرقية مع الاعتماد على الأداء الغنائي الساخر والطريف في خفة دم كلماته.